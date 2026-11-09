Достучаться до чиновников. Садыр Жапаров изменил правила рассмотрения жалоб

В Кыргызстане изменился порядок рассмотрения электронных обращений граждан в государственные органы. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно изменениям в Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан», кыргызстанцы могут направлять заявления и жалобы по электронной почте, через официальные сайты государственных органов и другие электронные системы.

Теперь ответы на электронные обращения должны заверяться электронной подписью и направляться на указанный гражданином электронный адрес.

Если же заявитель желает получить ответ по почте, государственный орган обязан направить ему документ в бумажном виде.

Кроме того, госорганы должны уведомлять граждан о результатах рассмотрения обращений тем же способом, которым они были направлены.

Напомним, ранее глава государства провел серию встреч с жителями Чуйской области. В ходе поездок в Кант, Токмок, Кара-Балту и районы области граждане подняли десятки проблем, многие из которых, по их словам, не решались годами.

Жители жаловались на земельные споры, затягивание судебных разбирательств, действия правоохранительных органов, проблемы с оформлением документов, обеспечением жильем и исполнением судебных решений. Некоторые заявители утверждали, что неоднократно обращались в государственные органы, однако не смогли добиться решения своих вопросов.

Садыру Жапарову пришлось лично выслушивать обращения и давать поручения руководителям министерств, прокуратуры, милиции и местных органов власти.