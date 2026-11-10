Дорожную карту многостороннего сотрудничества подпишут Бишкек и Минск. Об этом заявлено на встрече заместителя мэра столицы Кыргызстана Муратбека Атая и председателя горисполкома столицы Беларуси Александра Черникова.

В дорожной карте отмечены развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Мингорисполкомом и мэрией Бишкека на 2027–2028 годы.

Отмечается, что Беларусь и Кыргызстан связывают отношения союзничества и партнерства, основанные на взаимном уважении, доверии и стремлении к совместному развитию. «Мы высоко ценим возможность развивать прямые контакты между Минском и Бишкеком. Уверен, что сегодняшняя встреча поможет нам согласовать направления сотрудничества по ряду областей, а также послужит созданию прочного фундамента для его динамичного развития на долгосрочную перспективу», — сказал Александр Черников.

За девять месяцев текущего года из Беларуси в КР поставлено 43 единицы техники, в июне подписан контракт на поставку 82 тракторов, состоялось открытие совместного сборочного производства масляных трансформаторов ОАО «МЭТЗ имени В. И. Козлова» и компании «КыргызТрансформатор».

Муратбек Атай подчеркнул, что делегация Кыргызстана (в ее состав входят и представители деловых кругов страны), прибывшая в Минск в том числе для участия в I Форуме регионов Беларуси и Кыргызстана, уже успела познакомиться с белорусской столицей.

«Для нас большая честь посетить город Минск. Порадовала его чистота и высокая культура горожан. Уверен, что у нас есть все возможности вывести сотрудничество на новый уровень, наполнив его конкретными инициативами и взаимовыгодными проектами в различных сферах», — отметил он.