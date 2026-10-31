«Дордой» стал чемпионом Молодежной лиги Кыргызстана

Футбольный клуб «Дордой» выиграл Молодежную лигу Кыргызстана 2026 года. В финальном матче команда обыграла «Мурас Юнайтед» со счетом 2:1 и получила приз в размере 25 тысяч долларов. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

В финальном этапе участвовали четыре команды. В полуфинале «Мурас Юнайтед» обыграл АФ РКОР со счетом 3:0, а «Дордой» победил АФИМ — 3:1.

В матче за третье место АФИМ оказался сильнее АФ РКОР со счетом 3:2 и завоевал бронзовые медали. «Мурас Юнайтед» занял второе место и получил 15 тысяч долларов.

Общий призовой фонд Молодежной лиги в этом году составил 55 тысяч долларов. Впервые Кыргызский футбольный союз предусмотрел денежные награды для команд, занявших призовые места. За третье место АФИМ получил 10 тысяч долларов, за четвертое АФ РКОР — 5 тысяч долларов.

Также организаторы вручили индивидуальные награды. Лучшим игроком финального этапа признали Актана Ишенбекова из «Дордоя», лучшим вратарем — Элмырзу Бактыбекова, а лучшим бомбардиром стал Ратбек Акматов из АФИМ.

Молодежную лигу Кыргызстана создали в 2024 году. Турнир направлен на развитие молодежного футбола и подготовку резерва для клубов и национальных сборных страны.