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24.kg

Когда пассажир в зоне ожидания. Управлять пробками в небе предлагают в ООН

17:36, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Пробки в небе обходятся авиакомпаниям в миллиарды долларов и нередко превращают воздушные путешествия в изнурительные испытания. Для решения проблемы Международная организация гражданской авиации (ИКАО) предлагает распространить новый опыт.

Большинство часто летающих пассажиров знают это ощущение: самолет начинает снижение, но вместо захода на посадку неожиданно начинает кружить над аэропортом. Причина не всегда связана с неисправностью или плохой погодой. Нередко речь идет о так называемой зоне ожидания, когда воздушное судно вынуждено оставаться в воздухе до тех пор, пока не освободится место для посадки.

Цена таких сбоев огромна. По данным европейской организации по управлению воздушным движением EUROCONTROL, только в Европе задержки, связанные с организацией воздушного движения, в 2025 году обошлись отрасли более чем в 2,3 миллиарда долларов.

«Что, если бы государства координировали авиасообщение так же, как города синхронизируют работу светофоров? Именно на этой идее основана инициатива ИКАО. Если аэропорт заранее знает, что в течение определенного времени не сможет принять дополнительные рейсы, он может согласовать свои действия с другими аэропортами и временно задержать вылеты, вместо того чтобы заставлять самолеты часами кружить в воздухе.

Такой подход называется «управлением потоками воздушного движения». Он позволяет авиакомпаниям, аэропортам, диспетчерским службам и метеорологическим центрам обмениваться информацией в реальном времени и совместно принимать решения, чтобы снизить количество задержек и повысить эффективность всей системы», — отмечает Служба новостей ООН.

Несколько стран уже используют такую систему, но ее преимущества ограничены, так как национальные системы пока не взаимодействуют друг с другом. По итогам пятидневных переговоров в Монреале, организованных ИКАО, правительства и представители отрасли выступили в поддержку более быстрого внедрения системы на глобальном уровне.

Для пассажиров это должно означать более раннее предупреждение об отменах и задержках, а также более быстрое устранение неполадок в случае возникновения проблем.

Преимущества нового подхода уже можно оценить. В Северной и Южной Америке совместные испытания, проведенные при поддержке ИКАО, позволили сэкономить в 2026 году более 265 тысяч минут полетного времени (около 4,4 тысячи часов) и свыше 38,9 миллиона долларов.

Кроме того, удалось сэкономить около 13,3 тысячи тонн топлива и предотвратить выброс 42,2 тысячи тонн углекислого газа, что стало вкладом в достижение цели «нулевых» выбросов углерода в международной авиации к 2050 году.

В Европе программа EUROCONTROL, предусматривающая прогнозирование погодных условий и загруженности воздушного пространства, позволила избежать задержек на суммарную продолжительность около 3,1 миллиона минут в период с мая по август 2026 года, сэкономив, по оценкам, 448 миллионов долларов и повысив стабильность работы сети на 14 процентов.

ИКАО, насчитывающая 193 государства-члена, устанавливает общие стандарты и оказывает техническую помощь, чтобы страны могли координировать свои действия независимо от имеющихся ресурсов. Новые международные правила управления воздушными потоками должны вступить в силу в ноябре 2030 года, а региональные семинары запланированы на 2027 год.

По прогнозам ИКАО, к 2050 году количество авиапассажиров в мире может достичь 12,4 миллиарда человек.

Накапливаются и другие проблемы. Конфликты вынуждают авиакомпании менять маршруты, обходя опасные зоны, что создает новые «узкие места». Дроны, воздушные такси, запуски ракет и незапланированные возвращения объектов с орбиты — все это требует более тесной координации.

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