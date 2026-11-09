Для поиска пропавшего в Ала-Арче в 14-летнего подростка привлекут вертолет

В ущелье Ала-Арча продолжаются поиски 14-летнего подростка, который 7 ноября отправился к одной из горных вершин и с тех пор не выходит на связь. Об этом сообщил руководитель отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, под руководством председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева прошло онлайн-совещание, на котором поставлена задача усилить поисковые работы.

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В операции участвуют сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, опытные альпинисты и волонтеры, использующие беспилотники для обследования местности.

Кроме того, для поисков планируется задействовать вертолет. Поисковая операция продолжается.