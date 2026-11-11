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Депутат призвал придать КПП «Кайрагач» международный статус

12:10, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Пункт пропуска «Кайрагач» в Лейлекском районе Баткенской области необходимо перевести на международный статус. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Чынгыз Ажибаев на заседании парламента.

По его словам, сейчас через КПП «Кайрагач» могут проходить только граждане Кыргызстана и Таджикистана, поскольку пункт пропуска имеет двусторонний статус. Граждане третьих стран воспользоваться им не могут.

Ажибаев напомнил, что во время поездки президента Садыра Жапарова в Лейлекский район местные жители просили придать пункту пропуска международный статус. Тогда глава государства поручил руководству Пограничной службы проработать этот вопрос. Однако, по словам депутата, необходимая работа до сих пор не началась.

Еще одной проблемой он назвал работу онлайн-системы Таможенной службы. Для регистрации легковых и грузовых автомобилей гражданам необходимо заранее заполнять электронную заявку, однако из-за слабой мобильной связи сделать это удается не всегда.

«Если на самом пункте пропуска нет связи, работа Таможенной службы фактически останавливается», — отметил депутат.

Он рассказал, что летом во время его поездки в район на КПП образовалась многокилометровая пробка. Причиной стали перебои с мобильной связью, из-за которых люди не могли пройти необходимые процедуры.

По словам Ажибаева, через этот пункт пропуска также ездят школьники, которым приходится подолгу ждать в очередях. Кроме того, многокилометровые заторы могут стать серьезной проблемой в случае чрезвычайной ситуации, поскольку затруднят проезд автомобилей скорой помощи.

Депутат попросил дать протокольное поручение соответствующим государственным органам по двум вопросам: изменению статуса КПП «Кайрагач» на международный и устранению проблем с мобильной связью и электронной системой оформления транспорта.

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