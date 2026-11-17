Депутат Жогорку Кенеша Карыбек уулу Улукбек обратился к главе кабинета министров Адылбеку Касымалиеву с просьбой предусмотреть строительство нового Центра семейной медицины № 10 в Свердловском районе Бишкека.

Вопрос он поднял на расширенном заседании комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По словам нардепа, ЦСМ № 10 обслуживает жителей 17 новостроек, общая численность прикрепленного населения составляет около 120 тысяч человек. При этом площадь действующего медицинского учреждения составляет всего 880 квадратных метров, тогда как для полноценной работы необходимо более 6 тысяч квадратных метров.

«В кабинетах площадью 8 квадратных метров работают по три врача. Представьте, в каких условиях им приходится принимать пациентов», — отметил Карыбек уулу Улукбек.

Он сообщил, что проектно-сметная документация для строительства нового центра уже готова. По предварительным расчетам, на строительство необходимо около 10 миллионов сомов.

Депутат попросил главу кабмина оказать содействие и рассмотреть возможность строительства нового ЦСМ в 2027 году.

Мэр Айбек Джунушалиев ответил, что в 2026-м все вопросы объектов системы здравоохранения перешли от города на республиканский уровень, поэтому данный вопрос должен решать кабмин.

Адылбек Касымалиев пообещал рассмотреть данный вопрос.