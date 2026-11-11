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Депутат показал, как кабинеты в поликлинике Чон-Алая поделили шторками

12:03, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Жогорку Кенеша Улукбек Карыбек уулу обратил внимание на проблемы в системе здравоохранения Чон-Алайского района Ошской области. По его словам, местные медучреждения нуждаются в ремонте и обновлении, а район испытывает острую нехватку медицинских работников.

Выступая на заседании парламента, депутат рассказал, что недавно посетил районную поликлинику, где кабинеты разделены друг от друга только шторами.

«Как так можно? Что это за условия? Здесь не соблюдаются ни медицинские требования, ни право пациентов на конфиденциальность. Не обеспечивается даже врачебная тайна», — заявил Карыбек уулу.

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Он также сообщил, что районный санитарно-эпидемиологический центр, построенный в 1983 году, признан МЧС аварийным. При этом лаборатория размещается в металлическом контейнере.

По словам депутата, на 28 тысяч жителей района приходится всего четыре семейных врача. Кроме того, число медицинских сестер сократилось на 51 человека.

Карыбек уулу напомнил, что во время поездки в Чон-Алай президент обещал построить новую поликлинику, лаборатории и жилье для медицинских работников. Однако, как отметил депутат, с тех пор прошло уже семь месяцев, а вопрос остается нерешенным.

На реализацию этих проектов, по его данным, требуется 283 миллиона сомов.

Депутат призвал кабинет министров предусмотреть необходимые средства и решить проблемы медицинской инфраструктуры Чон-Алайского района в рамках формирования бюджета на 2027 год.

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