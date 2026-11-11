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Депутат Нурбек Сыдыгалиев подал иск против Эмиля Жамгырчиева

16:35, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Бывший депутат Жогорку Кенеша Эмиль Жамгырчиев заявил, что действующий депутат Нурбек Сыдыгалиев обратился в Октябрьский районный суд Бишкека с иском о взыскании с него 10 миллионов сомов в качестве компенсации морального вреда.

По словам Эмиля Жамгырчиева, суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и банковские счета. Он утверждает, что его сторону не приглашали в суд и заранее не предоставили информацию о принятых мерах.

«В такой ситуации хотя бы нанять адвоката и направить его в суд. А когда все счета заморожены, возникает вопрос, как его нанять?» — заявил бывший депутат.

Он с иронией обратился к Сыдыгалиеву, отметив, что если депутату нужны деньги, тот мог обратиться к нему напрямую.

В пресс-службе Октябрьского районного суда подтвердили «Азаттыку», что иск с таким содержанием поступал. Однако 30 октября заявление вернули истцу. Сейчас такого дела в производстве нет.

Конфликт между Жамгырчиевым и Сыдыгалиевым получил продолжение после интервью бывшего депутата YouTube-каналу Exclusive KG в июле. Тогда Жамгырчиев высказался о Сыдыгалиеве и обвинил его в сотрудничестве с тогдашними главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и генеральным прокурором Курманкулом Зулушевым. Кроме того, он заявлял, что Сыдыгалиев различными способами препятствовал его работе.

Нурбек Сыдыгалиев отверг обвинения. В частности, он заявлял, что сам ранее говорил о коррупционных проявлениях в органах прокуратуры, поэтому утверждения о его сотрудничестве с генеральным прокурором не соответствуют действительности.

Официальных комментариев Сыдыгалиева по поводу заявления Жамгырчиева пока нет.

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