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Дело Эду и Пито. Экс-сотрудники ГКНБ останутся в СИЗО

14:41, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Первомайский районный суд Бишкека продлил сроки содержания под стражей бывших высокопоставленных сотрудников ГКНБ и связанных с ними лиц, проходящих по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает «Азаттык».

9 октября суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам следственного управления Военной прокуратуры и оставил в СИЗО № 1 столицы до 15 ноября бывшего начальника управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, известного по прозвищу Эду, экс-руководителя следственного отдела управления ГКНБ по Чуйской области Бердибека Боронбаева, бывшего начальника 6-го Главного управления ГКНБ по особо важным делам Тилека Абдыкалыкова и экс-директора Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова Айбека Ташматова.

Бывшего сотрудника ГКНБ Сыдыка Дуйшомбиева, известного по прозвищу Пито, суд оставил под стражей до 9 декабря.

Все фигуранты проходят по уголовному делу, возбужденному по статье «Коррупция» УК КР.

Напомним, Эльдара Жакыпбекова задержали вскоре после освобождения Камчыбека Ташиева от должности председателя ГКНБ 10 февраля. Вслед за ним задержаны и другие бывшие сотрудники спецслужб.

В июне заместитель главы ГКНБ Алишер Эрбаев сообщил, что в связи с предполагаемой причастностью к незаконной деятельности из органов национальной безопасности уволили 96 сотрудников, в отношении 24 возбудили уголовные дела.

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