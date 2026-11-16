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Дастан Бекешев потребовал публично сообщать об изменениях в генплан Бишкека

15:36, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Дастан Бекешев раскритиковал внесение изменений в Генеральный план развития Бишкека до 2050 года без предварительного информирования общественности. Об этом он заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству. 

По словам парламентария, жители должны знать, какие объекты планируется строить рядом с их домами.

Вице-мэр столицы Атай Муратбек уулу сообщил, что корректировки касаются только социальных объектов. В частности, в жилмассиве «Оскон-Ордо» решили выделить участок под складские помещения государственного предприятия «Кыргызфармация».

Дастан Бекешев возмутился тем, что общественность не уведомили о внесенных поправках, и попросил объяснить, почему информация не была опубликована.

«Вы сейчас вице-мэр, а завтра, будучи простым жителем, тоже зададитесь вопросом, если рядом с вашим домом начнется стройка. В законе четко прописано, что все должно быть открыто. Не должно быть ДСП. Получается, вы можете на любом месте разрешить строительство. Зачем тогда два месяца обсуждали генплан, потом приняли, опубликовали, а сейчас по-тихому внесли изменения? Зачем играетесь с людьми? Забейте тогда на мнение народа, что хотите, то и делайте. Так нельзя!» — заявил он.

В ответ Атай Муратбек уулу повторил, что изменения связаны исключительно с социальными объектами.

«В жилмассиве «Оскон-Ордо» в целях оперативного размещения складских помещений ГП «Кыргызфармация» принято такое решение. Это информация не ДСП, мы вам ее предоставим», — пояснил он.

Дастан Бекешев подчеркнул, что информация о планируемом строительстве должна быть доступна каждому жителю.

«Каждый должен знать, что у него строится под боком», — заявил он и попросил опубликовать сведения о внесенных изменениях в генплан.

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