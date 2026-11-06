Число больных сахарным диабетом в Кыргызстане продолжает увеличиваться. По последним данным, зарегистрировано 92,2 тысячи пациентов с этим заболеванием, сообщила в эфире «Биринчи радио» врач-эндокринолог Полина Лучкина.

По ее словам, на конец 2025 года их насчитывалось примерно 90 тысяч человек.

Отмечено, что реальные масштабы заболевания могут быть выше, поскольку официальная статистика учитывает только людей, которые обратились к врачам и которым установлен диагноз.

Большинство кыргызстанцев болеют сахарным диабетом второго типа. Таковых около 88 тысяч человек.

С сахарным диабетом первого типа зарегистрировано примерно 2,5 тысячи пациентов. Около 1 тысячи случаев диагностированы как гестационный диабет (особая форма сахарного диабета, которая развивается у женщин в период беременности из-за гормонального дисбаланса).