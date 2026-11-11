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Экс-глава МИД Чингиз Айдарбеков раскритиковал работу ЖК и систему выборов

15:31, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Бывший министр иностранных дел и экс-депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков раскритиковал работу парламента, действующую избирательную систему и влияние денег на выборы. Об этом он заявил в подкасте Айбека Тенизбая.

По мнению Айдарбекова, депутаты Жогорку Кенеша не в полной мере выполняют возложенные на них обязанности, особенно в части парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти.

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Он напомнил, что у парламента есть три ключевые функции: законотворческая, представительная и контрольная. При этом последняя, по его оценке, используется недостаточно эффективно.

«Почему депутаты не используют свои полномочия в полной мере? В чем проблема?» — задался вопросом бывший парламентарий.

Айдарбеков отметил, что депутаты вправе создавать комиссии, направлять запросы, проверять исполнение законов и требовать от госорганов решения проблемных вопросов. Однако на практике эти возможности реализуются не полностью.

Отдельно экс-министр высказался о действующей избирательной системе. По его мнению, формирование парламента исключительно из депутатов, избранных по одномандатным округам, является неправильным подходом.

Он считает, что такая система заставляет парламентариев в первую очередь ориентироваться на интересы своих избирательных округов, тогда как общегосударственные вопросы могут отходить на второй план.

«Если система смешанная, это хорошо. Но когда 100 процентов депутатов приходят по одномандатным округам — это неправильно», — заявил Айдарбеков.

В качестве альтернативы он предложил предусмотреть участие политических партий в парламентских выборах наряду с кандидатами от одномандатных округов.

По его словам, партии способны формировать общереспубликанскую повестку и продвигать решения, затрагивающие интересы всей страны.

Еще одной проблемой кыргызстанской политики Айдарбеков назвал влияние денег на результаты выборов.

Он выразил сожаление, что при выборе депутатов избиратели не всегда ориентируются на профессиональные качества, образование и опыт кандидатов.

По мнению бывшего главы МИД, в Жогорку Кенеш должны приходить квалифицированные специалисты, способные разрабатывать законы и предлагать конкретные решения в различных сферах.

Айдарбеков подчеркнул, что ответственность за качество депутатского корпуса лежит в том числе на самих избирателях, поскольку именно граждане определяют состав парламента.

При этом бывший министр не выступает за полный отказ от действующей президентской модели управления. Он считает, что она в целом подходит Кыргызстану, однако нуждается в совершенствовании и укреплении баланса между ветвями власти.

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