Четыре автомобиля столкнулись в Таласской области. Погибли четыре человека

В Таласской области произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, погибли не менее четырех человек, трое из которых члены одной семьи.

Авария произошла 5 ноября около 15.12 возле села Жон-Арык.

По имеющейся информации, столкнулись автомобили Kia, Toyota Camry, Honda Civic и Honda Accord.

В результате ДТП в автомобиле Kia погибли три родственника. Сообщается также о гибели еще одного человека и как минимум два пострадавших.

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Обстоятельства столкновения, личности погибших и степень тяжести травм пострадавших уточняются.

Официальная информация о причинах аварии пока отсутствует.