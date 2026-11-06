Четыре автомобиля столкнулись в Таласской области. Погибли четыре человека
В Таласской области произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, погибли не менее четырех человек, трое из которых члены одной семьи.
Авария произошла 5 ноября около 15.12 возле села Жон-Арык.
По имеющейся информации, столкнулись автомобили Kia, Toyota Camry, Honda Civic и Honda Accord.
В результате ДТП в автомобиле Kia погибли три родственника. Сообщается также о гибели еще одного человека и как минимум два пострадавших.
Обстоятельства столкновения, личности погибших и степень тяжести травм пострадавших уточняются.
Официальная информация о причинах аварии пока отсутствует.