Чемпионат мира по самбо в Ташкенте. Кыргызстанки завоевали еще две медали

Спортсменка из Кыргызстана Акак Усон кызы завоевала серебряную медаль чемпионата мира по самбо, который прошел 6-8 ноября в Ташкенте. Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

В состязаниях по боевому самбо в весовой категории до 54 килограммов наша соотечественница победила соперниц из Венесуэлы и Узбекистана.

В финале кыргызстанка уступила Ульяне Фирсовой из России.

Еще одна представительница КР Мираида Медетбек кызы завоевала бронзовую медаль.

На прошедшем чемпионате мира кыргызстанцы выиграли по одному золоту и серебру, а также пять бронзовых наград.