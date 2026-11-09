Чемпионат мира по самбо в Ташкенте. Кыргызстанки завоевали еще две медали
Спортсменка из Кыргызстана Акак Усон кызы завоевала серебряную медаль чемпионата мира по самбо, который прошел 6-8 ноября в Ташкенте. Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.
В состязаниях по боевому самбо в весовой категории до 54 килограммов наша соотечественница победила соперниц из Венесуэлы и Узбекистана.
В финале кыргызстанка уступила Ульяне Фирсовой из России.
Еще одна представительница КР Мираида Медетбек кызы завоевала бронзовую медаль.
На прошедшем чемпионате мира кыргызстанцы выиграли по одному золоту и серебру, а также пять бронзовых наград.