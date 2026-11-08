Чемпионат мира по самбо в Ташкенте. Кыргызстанец Даниэль Асеков завоевал бронзу
Кыргызстанец Даниэль Асеков завоевал бронзу во второй день чемпионата мира по самбо, который проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 6 по 8 ноября. Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.
Он выступал в весовой категории до 58 килограммов в боевом самбо.
Напомним, в первый день кыргызстанцы завоевали три бронзовые и одну золотую медали.
Как отмечается, за медали 50-го чемпионата мира борются представители 101 страны.