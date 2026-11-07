Чемпионат мира по самбо в Ташкенте. Кыргызстанцы завоевали 4 медали

Спортсмены из Кыргызстана завоевали три бронзовые и одну золотую медали в первый день юбилейного, 50-го чемпионата мира по самбо, который проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 6 по 8 ноября. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

Всего за медали борются представители 101 страны. По итогам первого дня турнира, 6 ноября, определились победители и призеры в 11 весовых категориях.

Золотую награду в дисциплине «самбо слепых» в весовой категории до 50 килограммов завоевала кыргызстанка Надежда Рак, одолевшая в финале представительницу Узбекистана Чарос Ортикову.