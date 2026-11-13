Центр отдыха в селе Корумду перешел на баланс ГКНБ. Комментарий Нацбезопасности

На встрече Садыр Жапарова с жителями Иссык-Кульской области прозвучал вопросом о переходе центра отдыха «Новел» в селе Корумду на баланс ГКНБ.

В пресс-центре Нацбезопасности прокомментировали эту ситуацию.

По его данным, в рамках расследования уголовного дела по факту присвоения и растраты имущества зарубежного инвестора Д.А.Р. причиненный потерпевшей стороне ущерб был полностью возмещен путем передачи, в том числе 100 процентов доли в уставном капитале ОсОО «Айсео», в состав имущества которого входит центр отдыха «Новел».

Таким образом, центр отдыха на баланс ГКНБ КР не передавался. Указанный объект вошел в состав имущества ОсОО «Айсео», доля в уставном капитале которого была передана потерпевшей стороне в счет возмещения причиненного ущерба.