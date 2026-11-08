Более 14 тысяч казахстанцев согласились на кремацию

Больше 14 тысяч казахстанцев зарегистрировали на eGov прижизненное согласие на кремацию, еще 899 человек его отозвали. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, сервис запустили 4 августа 2026 года. Согласие подписывается электронной цифровой подписью и имеет силу личного волеизъявления гражданина. Нотариально заверять его не нужно.

Отозвать согласие можно только при жизни и только самому человеку — через тот же сервис, снова подписав заявление.

Читайте по теме Парламент одобрил приостановление разрешения на кремацию до 2040 года

При этом функционалом не предусмотрена возможность отзыва родственниками согласия от имени умершего гражданина после его смерти.

Если близкие сомневаются в подлинности электронной записи или считают, что при организации кремации был нарушен закон, они могут оспорить это в суде.

Как отмечается, электронное согласие не автоматическое разрешение на кремацию. Должны быть соблюдены остальные требования закона, включая судебно-медицинские исследования, если требуется установить причину смерти, и санитарные правила.

Напомним, 30 апреля в Алматы открыли первый в Казахстане крематорий.