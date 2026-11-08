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Более 14 тысяч казахстанцев согласились на кремацию

13:49, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Больше 14 тысяч казахстанцев зарегистрировали на eGov прижизненное согласие на кремацию, еще 899 человек его отозвали. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, сервис запустили 4 августа 2026 года. Согласие подписывается электронной цифровой подписью и имеет силу личного волеизъявления гражданина. Нотариально заверять его не нужно.

Отозвать согласие можно только при жизни и только самому человеку — через тот же сервис, снова подписав заявление.

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При этом функционалом не предусмотрена возможность отзыва родственниками согласия от имени умершего гражданина после его смерти.

Если близкие сомневаются в подлинности электронной записи или считают, что при организации кремации был нарушен закон, они могут оспорить это в суде.

Как отмечается, электронное согласие не автоматическое разрешение на кремацию. Должны быть соблюдены остальные требования закона, включая судебно-медицинские исследования, если требуется установить причину смерти, и санитарные правила.

Напомним, 30 апреля в Алматы открыли первый в Казахстане крематорий.

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