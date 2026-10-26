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Бишкек получил международную награду в ЮАР за безналичную оплату проезда

17:33, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Мэрия Бишкека получила награду в номинации «Безналичный город» на международной конференции O-CITY Conference 2026: Next is ONE. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

Мероприятие прошло с 19 по 21 октября в Кейптауне (ЮАР). Конференцию организовала швейцарская компания BPC AG. В ней приняли участие представители мэрий, транспортных ведомств, операторов общественного транспорта и технологических компаний из разных стран мира.

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Как рассказали городские власти, награду присудили за цифровизацию платежей в общественном транспорте и переход на безналичную оплату проезда.

Бишкек на конференции представили заместитель мэра Рамиз Алиев, а также представители проекта «Тулпар» Бекжан Акматбеков и Каныбек Таалайбек уулу.

По данным мэрии, система «Тулпар» позволяет пассажирам оплачивать проезд транспортными и банковскими картами, QR-кодами и с помощью бесконтактных технологий. Переход на безналичную оплату помогает сделать расчеты прозрачнее, собирать цифровую статистику пассажиропотока и улучшать управление общественным транспортом.

Справка

O-CITY — международная автоматизированная платформа для сбора платежей и электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Ее разработала компания BPC (BPC Banking Technologies). В Кыргызстане платформа известна под брендом транспортной системы «Тулпар».

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