«Барс» досрочно стал чемпионом Кыргызстана по футболу

Каракольский «Барс» досрочно выиграл чемпионат Кыргызстана по футболу, защитив чемпионский титул. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

В матче 29-го тура Высшей лиги 4 ноября на стадионе «Ынтымак Арена» в Караколе команда обыграла «Мурас Юнайтед» со счетом 2:0.

После победы «Барс» набрал 67 очков и обеспечил себе первое место за тур до завершения чемпионата.

На серебряные и бронзовые медали претендуют «Алга», «Озгон», «Азия» и «Мурас Юнайтед». После матчей 29-го тура у них 62, 59, 58 и 56 очков соответственно.

В заключительном туре «Алга» сыграет с «Талантом», «Озгон» — с «Нефтчи», «Азия» — с «Дордоем», а «Мурас Юнайтед» — с «Токтогулом».

Матчи пройдут 7–8 ноября. После их завершения состоится церемония награждения победителя и призеров чемпионата.