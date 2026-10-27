Бактыбек Молдобаев стал директором департамента наземного и водного транспорта

Бактыбек Молдобаев назначен директором департамента наземного и водного транспорта.

По данным Минтранса, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 26 октября.

Ранее эту должность занимал Жыргалбек Дыканбаев.

Бактыбек Молдобаев в 1996–2022 годах проходил службу в Военном суде Кыргызской Республики, Национальной гвардии и Министерстве обороны КР. В частности, возглавлял управление правового обеспечения Минобороны КР.

В 2023–2024 годах работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций КР.

С 2024 года избран депутатом Узун-Кырского айыльного кенеша (Иссык-Атинский/Аламединский районы), где возглавлял постоянную комиссию по бюджету.