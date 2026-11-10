Байсалов выразил несогласие с лишением Аскара Акаева статуса экс-президента

Посол Кыргызстана в США Эдиль Байсалов на своей странице в Facebook поздравил первого президента Кыргызстана Аскара Акаева с днем рождения.

Он также выразил несогласие с критикой в адрес Акаева в июне этого года, после того как он принял участие в Иссык-Кульском форуме.

«Меня особенно задело, с какой легкостью некоторые люди, в том числе совсем молодые, позволяли себе насмешки, оскорбления и пренебрежительные высказывания в адрес первого президента нашей страны. Признаюсь, мне было обидно это читать. И я звонил тогда многим в Кыргызстане, выражая свое возмущение и несогласие», — написал Байсалов.

По его мнению, многие критиковавшие Аскара Акаева не жили в той стране и не знают всех обстоятельств того времени.

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Байсалов отметил, что сам был одним из самых непримиримых критиков Аскара Акаева и от своих прежних взглядов не отказывается.

«Но я всегда считал, что с президентом надо бороться тогда, когда он находится у власти. Когда он принимает решения, когда от него зависит судьба страны. Тогда и надо спорить, критиковать, добиваться перемен. А когда человек уже 21 год как ушел с поста, зачем продолжать с ним воевать? Это уже история. И надо научиться принимать ее такой, какая она есть», — считает политик.

Эдиль Байсалов добавил, что Аскар Акаев — один из основателей современного Кыргызстана и этого факта никто не может отменить.

«20 декабря 1998 года Кыргызстан первым среди стран Центральной Азии вступил во Всемирную торговую организацию. Для примера, Казахстан вступил лишь в 2015 году, Таджикистан — в 2013-м, а Узбекистан до сих пор ведет переговоры о присоединении.

Сегодня Казахстан и Узбекистан прилагают огромные усилия здесь, в Вашингтоне, чтобы окончательно освободиться от действия поправки Джексона — Вэника. Работают правительства, дипломаты, конгрессмены, привлекаются большие политические ресурсы.

А Кыргызстан первым среди стран бывшего СССР решил этот вопрос еще в 2000 году! При президенте Аскаре Акаеве! Армения и Молдова добились аналогичного решения только в 2005 году. А наши соседи продолжают работать над этим вопросом до сих пор», — написал Байсалов, говоря о достижениях Аскара Акаева в качестве первого президента КР.

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Он также заявил, что считает юридически ничтожным декрет Временного правительства 2010 года о лишении Аскара Акаева статуса экс-президента. Он не согласен и с решением Жогорку Кенеша в 2024 году, когда депутаты отказались создавать комиссию для рассмотрения вопроса о восстановлении его статуса.

Байсалов напомнил, что в апреле 2005 года делегация Жогорку Кенеша, прибывшая в Москву для переговоров с Аскаром Акаевым, гарантировала его безопасность и правовое положение после ухода с поста.

Посол в США выразил мнение, что участники тех переговоров, в том числе нынешний президент Садыр Жапаров, который тогда был в делегации в качестве депутата ЖК, несут и историческую ответственность за соблюдение достигнутых тогда договоренностей.

Напомним, первый президент Кыргызстана Аскар Акаев в июне прибыл в республику и принял участие в юбилейном Иссык-Кульском международном форуме. В ранее опубликованных официальных списках участников его имени не было. Акаев сбежал из страны 24 марта 2005-го во время мартовской революции, а 3 апреля того же года официально подал в отставку. После тех событий он приехал в КР лишь в 2021 году для дачи показаний по делу «Кумтора».