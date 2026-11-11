Вам понравится. Anthropic объявила о запуске трех новых инструментов для Claude

Anthropic объявила о запуске трех новых инструментов для Claude: Whiteboards, Sheets и Data. Они позволяют создавать совместные доски для планирования, работать с электронными таблицами и анализировать корпоративные данные.

Отмечается, что добавлены инструменты для работы с таблицами и анализа данных. Также теперь там можно открывать программы Adobe и Notion внутри нейросети.

С помощью Claude Sheets можно создавать электронные таблицы по обычному текстовому запросу — к примеру, подготовить бюджет, трекер рекламной кампании или таблицу для найма сотрудников. Claude добавит вкладки, формулы, форматирование и выпадающие списки. Нейросеть также сможет редактировать отдельные ячейки, а внесенные изменения будут выделяться, чтобы пользователь мог их отслеживать. Таблицы можно совместно заполнять с коллегами. Пока возможности инструмента ограничены по сравнению с полноценными Excel и Google Sheets. При необходимости файлы можно экспортировать в форматах XLSX и CSV или продолжить работу с ними в сторонних приложениях.

Claude Whiteboards — цифровая доска для совместной работы. Пользователь может обсудить с нейросетью идею или сложный план, а Claude превратит его в наглядную схему с задачами, сроками и ответственными. Например, во время обсуждения итогов проекта нейросеть может сгруппировать заметки участников по темам и подготовить список дальнейших действий. Все участники команды смогут редактировать доску в реальном времени.

Также представлена обновленная версия инструмента Dashboards под названием Claude Data. Он подключается к корпоративным источникам данных, включая Snowflake и Salesforce, и помогает создавать дашборды и визуализации. Среди новых возможностей — подготовка историй на основе данных и даже коротких видео с озвученным объяснением показателей. В дашбордах также появятся история изменений и возможность делиться актуальными показателями с коллегами, даже если у них нет доступа к исходным источникам.

Все три инструмента можно использовать в веб-версии, настольном и мобильном приложениях Claude. Пока они в стадии бета-версии. Anthropic также расширила интеграции с другими сервисами: теперь приложения партнеров, в том числе Adobe, Atlassian, Box и Notion, могут открываться непосредственно внутри Claude.