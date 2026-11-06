Аншлаг в Сокулуке. На встречу с Садыром Жапаровым смогли попасть не все

В Сокулукском районе Чуйской области на встречу с президентом Садыром Жапаровым собрались многочисленные жители. Видео с большим скоплением людей распространили в социальных сетях.

По словам местных жителей, желающих встретиться с главой государства оказалось так много, что не все смогли попасть в помещение, где проходила встреча.

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Сотрудники администрации президента принимают от граждан письменные обращения и заявления. Жителям сообщили, что все собранные письма передадут главе государства. Также на месте работают представители государственных органов, которые консультируют граждан по различным вопросам.

Сегодня утром Садыр Жапаров встретился с жителями Аламединского района, а после обеда приехал в Сокулук.

Глава государства продолжает второй круг поездок по регионам страны, в рамках которого проводит встречи с населением. Жители обращаются к президенту с проблемами и вопросами, в том числе приезжая на встречи из других районов.