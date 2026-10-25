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Афиша Бишкека на неделю: театральный фестиваль, классика при свечах и выставки

19:00, 25 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

26-30 октября. XIV Республиканский театральный фестиваль

В нем примут участие 10 государственных и муниципальных театров, отобранных экспертной комиссией. Они представят свои лучшие спектакли. Церемония открытия фестиваля состоится 26 октября в 15.00, а закрытие — 30 октября в 17.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова.

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27-29 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

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22 октября — 6 ноября. Выставка «Графика»

В экспозиции представлены работы известных мастеров и представителей молодого поколения. В ней примут участие художники, дизайнеры, архитекторы, фотографы, скульпторы и керамисты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.  

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23 октября — 8 ноября. Выставка Виктора Шестопала «Век вдохновения и преданности искусству»

На выставке зрители смогут увидеть как знаковые работы прошлых лет, так и произведения последнего десятилетия: пронзительные работы «Дети войны», «Мать», «Отец», «Господи, дай мир этой земле», философскую серию портретов-рельефов великих мыслителей и литераторов и новую работу «Мечта поколений».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

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27-30 октября. Мастер-классы

Программа мастер-классов охватывает актерское мастерство, сценический тренинг, работу над этюдами, анализ драматических произведений и направление саундрамы.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова.

27 октября. Показ кыргызского кино

Состоятся показ и обсуждение фильма «Долина предков» (1989) в рамках встреч киноклуба QARASH LAB.

ТРЦ «Дордой Плаза», 18.30.  

28 октября. Darmarka & Eco-Halloween

Приходите на дармарку (экологическую ярмарку) с вещами и книгами для обмена, участвуйте в Eco-Kahoot с призами и узнавайте, как сделать праздник более экологичным. Приходите в костюме, маске или со «страшным» аксессуаром, сделанными своими руками из повторно используемых или перерабатываемых материалов, и можете получить подарок.

Форум АУЦА, 11.00-15.00.

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28 октября. Концерт классической музыки

Исполнители: оркестр «Ойно» под руководством народного артиста Кыргызской Республики
Эрниса Асаналиева, Софья Су и Ырысбек уулу Кайрат.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

 

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28 октября. Книжный клуб

На встрече обсудим роман Виктора Гюго «Отверженные» — историю не только о любви, бедности и человеческом достоинстве, но и о законе, власти, революции и совести общества.
Поговорим о жизни Гюго, его политических убеждениях и о том, как события Франции XIX века перекликаются с современными протестами и ситуацией в мире.

ololoPlanet, 19.00.

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28 октября. Концерт Айбека Карымова «Кеч күздө сагыныч» 

К артисту присоединятся его друзья по сцене, чтобы подарить зрителям особенный музыкальный вечер. Концерт наполнит вечер близкими сердцу песнями, приятными мелодиями и незабываемыми мгновениями.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

 

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29 октября. Концерт «The World’s Best Music»

В этот вечер сцена наполнится музыкой величайших композиторов современности: Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Эннио Морриконе, Дзе Хисаиси и других выдающихся авторов, чьи произведения стали символами мирового кинематографа и современной классики, в авторском исполнении камерного ансамбля BN Team.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

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29 октября. Кинопремьеры

«Кул» (комедия). 17 век. Два враждующих кыргызских племени во главе с мудрым Сарыбаем и грозным Карагулом годами не могут поделить земли. Очередное противостояние оборачивается неожиданным казусом: в плен попадает дерзкая и своенравная дочь Карагула — Мырзагуль. Чтобы избежать войны, находчивый, но вечно попадающий в неприятности раб Токоч предлагает выдать похищение за древний брачный обычай. Вражда превращается в неловкое сватовство, а подготовка к свадьбе — в череду комичных ситуаций и скрытых интриг.

«Последнее проклятие» (ужасы). Когда Шуфэнь, подружка Рико, начинает выкладывать в соцсети странные пугающие видео, в сводки новостей попадает сюжет о найденном изуродованном теле девушки. Попытавшись связаться с Шуфэнь, Рико узнает, что ее подруга умерла еще полгода назад.

«Барашек Шон и Чудище Лохматое» (мультфильм). На ферме Мосси-Боттом назревает катастрофа: неуклюжий Фермер умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Гениальный Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: Фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Теперь Шону, псу Битцеру и всей шерстяной компании придется спасать ферму от пушистого апокалипсиса.

«Гнев улья» (детектив). Небольшой город в штате Оклахома. Харизматичный Амзиа Кинг руководит группой блюграсс-музыкантов и одновременно управляет ведущим в городе предприятием по производству меда. Однажды в город возвращается Катери, его приемная дочь, и Амзиа решает восстановить связь и привлечь девушку к семейному бизнесу, предложив вместе с ним ухаживать за пасекой.

«Кит: Во тьме глубин» (драма). Калифорния. Молодой аквалангист Джей Гардинер погружается в океан в поисках останков своего отца. Парень оказывается не в том месте, не в то время, и его утягивает за собой гигантский кальмар, которого проглатывает кашалот. Теперь у Джея есть час, чтобы выбраться из кита, пока у него не закончился запас кислорода.

30 октября. Клуб любителей кино

В октябре будем смотреть фильмы, снятые по книгам, и сравнивать, как знакомые истории меняются при переносе на экран. В этот вечер покажут «Пылающий» (2018) режиссера Ли Чхан Дон.

ololoErkindik, 20.30.

кино.JPG

 

30-31 октября. Детский мастер-класс

Создадим хэллоуинские десерты, украсим сладости и весело проведем время. Регистрация по телефону 0701698888.

Кафе Bellagio (7-й микрорайон), 13.00.

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30 октября. Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Постановка по мотивам известных рассказов Николая Васильевича Гоголя. Это музыкальная, красивая, добрая, веселая и поучительная сказка о всепобеждающей любви, перед которой отступает даже сам черт. Наш спектакль придется по душе не только юным зрителям, но и их родителям, которые с удовольствием погрузятся в атмосферу знакомой с детства истории.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00. 

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30 октября. Спектакль «Охота на мужчин»

Главная героиня — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина… только не собственный муж! В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом и погружает его в мощный водоворот событий. С участием российских актеров Станислава Бондаренко, Анжелики Кашириной и Ивана Жидкова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30, 21.00.

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30 октября. Концерт «Классика при свечах»

Волшебная игра струнного квинтета, квартета саксофонов, рояля и солистов оперы никого не оставит равнодушными. В программе прозвучат всемирно известные классические композиции Вивальди, Эйнауди, Баха, Рахманинова, Чайковского и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.  

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30 октября. Юбилейный концерт Кенже Кубатовой «Сүрөтүңө»

В этот особенный вечер вместе с певицей на одной сцене выступят звезды кыргызской эстрады и творческие коллективы. Зрителей ждут любимые песни, живая музыка и теплая атмосфера.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

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30 октября. Спектакль «Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй»

Спектакль по мотивам эпоса «Манас» о памяти и наследии, о любви и долге, о человеке, ставшем легендой, поставила российский режиссер Татьяна Захарова. Ассистент режиссера — Чагалдак Замирбеков.

Бишкекский драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

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