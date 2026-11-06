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Аферу на $69 тысяч расследуют в Бишкеке. Подозреваемого задержали

10:42, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 69 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

По данным милиции, 4 ноября 2026 года с заявлением обратился гражданин А. А. Он рассказал, что 1 октября на улице Московской передал 69 тысяч долларов мужчине по имени К., который обещал помочь перевести деньги в одну из зарубежных стран.

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Однако после получения крупной суммы мужчина скрылся, не выполнив обещанного.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого — гражданина Ж. К., 1991 года рождения.

Его доставили в следственную службу УВД Первомайского района, после чего водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Милиция не исключает наличия других пострадавших и просит граждан, которые могли столкнуться с противоправными действиями задержанного, обратиться по телефонам 0500012560 или 0552669998.

Расследование продолжается.

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