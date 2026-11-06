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В Оше планируют построить 17 тысяч квартир. Что еще появится в городе

15:26, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Ош ознакомился с реализацией нескольких инфраструктурных и социальных проектов. Об этом сообщили в кабмине.

Касымалиев посетил проект «Ош Сити» — IT-городок, который строится на территории площадью 71 гектар. Здесь планируется возвести 17 тысяч 200 квартир, три школы, два детских сада, больницу и IT-хаб. Реализация проекта позволит создать 15 тысяч рабочих мест.

Далее он ознакомился с капитальным ремонтом улицы Осмонова. Протяженность реконструируемого участка составляет 5 километров. Дорогу расширяют до шести полос. По проекту предусмотрено строительство тротуаров и девяти автобусных остановок. Работы планируют завершить до конца года.

После главе кабмина представили проект завода по переработке отходов и производству электроэнергии. Стоимость проекта составляет 95 миллионов долларов. Предприятие сможет перерабатывать от 800 до 1 тысячи тонн отходов в сутки.

Кроме того, Адылбек Касымалиев ознакомился со вторым этапом очистки и благоустройства реки Ак-Буура. Участок протяженностью 17 километров, проходящий через город, разделен на четыре части для проведения работ. На второй этап выделили 24 миллиона сомов. Планируется вывезти 63 тысячи 253 кубических метра селевых отложений, песка и гравия.

В конце Касымалиев посетил агропромышленный комплекс «Конур-Жаз». Проект предусматривает строительство комплекса площадью 69,76 гектара, рассчитанного на содержание 10 тысяч голов скота. Ожидается, что он обеспечит 910 рабочих мест. Для водоснабжения комплекса строят бассейн объемом 20 тысяч кубических метров и две насосные станции. Они будут обеспечивать поливной водой 400 гектаров богарных земель.

По итогам поездки глава кабмина поручил завершить работы на всех объектах в установленные сроки и с надлежащим качеством, а также обеспечить безопасные и комфортные условия для жителей города.

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