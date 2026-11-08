9 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-13.00 — микрорайон «Восток-5», дома 2/3, 4/3 5/3, 6/3, 7/3, 8/3;
- 12.00-15.00 — отрезки улиц Кийизбаевой, Армейской, микрорайон «Восток-5», дома № 25б, 25б, 12/2, 23/2;
- 14.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», дома 8, 8/3, 2, 3, 4, 9, 10, 11;
- 15.00-17.30 — отрезки улицы Артемовской, Передовой, Армейской;
- 9.00-12.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Каракумской, Корейской, переулок Оттукский, отрезки улиц Султана Боромбая, Репина;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кербез, Ай-Кочо, Алты-Бакан, Мажурум-Тал, Ашар, Жаныл-Мырза, Курманжан-Датка, Ак-Моор, Арабаева, Таттыбубу), села Пригородное (улица Береговая), Константиновка (улицы Цветочная, Парковая, Головное Сооружение, Новая, Первомайская, Чуйская, Молодежная, Садовая, Школьная, Береговая, Светлая), Луговое (улицы Алма-Атинская, Мирная, Новостройка, Садовая, Трансформаторная, Северная, тупик Северный, переулок Садовый), Сарбан, садовое товарищество «Земледелец»;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Ташаузской, Курчатова;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Чокморова, Шевченко, Турусбекова, Московской;
- 9.00-18.00 — село Достук (улица 1-я линия);
- 11.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Курманалиева);
- 9.00-14.00 — жилмассивы «Дордой» (от дома 85 до дома № 889а), «Дордой-Ибраимова-2» (дом 103), «Дордой-Ибраимова-3» (дом 106), «Дордой-Ибраимова-4» (дома 43К, 83, 108, 122, 150, 164а), «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая, переулок Рабочий, улицы Бельская, Менделеева, Жилгородок, Дубосековская, переулок Ракетный, Сары-Челекская, переулок Ак-Терекский, улица Набережная), жилмассив «Тендик».
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Владимировой);
- 13.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Комсомольская, Владимировой);
- 9.00-17.00 — села Калдык (кошары), Петропавловка (улица Ленина), Суусамыр (участок «Кара-Кол»).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Орловка (улицы Ленина, Веселая, Арычная, Некрасова, Чехова, Правды, Московская, Свердлова Победы, Лермонтова, Кудряшова, Кирова, Суворова, Степная, села Ильич (улицы Садовая, Кошоева), Карал Добо (улица Кудайбергена).
Московский РЭС
- 9.00-12.00 — село Жайылма (улицы Айдарова, Рахматова, Токтогула);
- 9.00-17.00 — село Милянфан (улицы Ленина, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Садовая, Пионерская).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улица Фрунзе), Чалдовар (улица Советская).
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Камышановка (улицы Фрунзе, Чуйская, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Мира, Комсомольская, Пионерская, Спортивная, Восточная, школа), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, переулок Зеленый, улицы Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Джамбульская, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана);
- 12.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Северная, Садовая, Лавровых);
- 9.00-13.00 — село Кожомкул (улицы Красноармейский, Кирова);
- 9.00-17.00 — село Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Проектируемая, Досиева, Жаны-Муун, Ак-Тилек).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Арал, Заказник, город Токмок (1-й микрорайон, дом 14, улицы Горького, Куйбышева, Путейская, Октябрьская);
- 9.00-18.00 — город Токмок (3-й микрорайон, общежитие № 5).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — села Красная Речка (улицы Ленина, Ворошилова, Садовая, Чингиза Айтматова, Школьная, Панфилова, Почтовая, Комсомольская, Пионерская, Кривощекова), Кенеш;
- 9.00-17.00 — село Советское (улица Новая).
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Орукту, Бает, города Чолпон-Ата (больница), Каракол (улицы Коенкозова, дом 35, Абдрахманова, Крутикова), поселок городского типа Пристань, села Челпек, Барскоон, Ырдык, Кызыл-Суу, Тилекмат, Темир-Канат, Каркыра, Чар-Кудук, Долон, Михайловка, Түп.