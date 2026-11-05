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24.kg

6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

18:30, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1

Бишкек

  • 9.30-16.00 — отрезки улиц Пархоменко, Куликовской, переулков Черкесский, Пишпекский;
  • 13.00-16.00 — отрезки улиц Фрунзе, Суюмбаева;
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Солтон-Сары, Нур-Ордо, Арпа, Кырчын, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Торогелди-Батыр, Шамшы, Бугу-Эне, Тагай-Бий, Биримдик, Ала-Мышык, Барбулак);
  • 9.00-13.00 — улица Джаманбаева, дом 8, отрезки улиц Репина, Боромбая, Ахунбаева, Булана Насирова;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ителги, Биримдик, Солтон-Сары, Каркыра, Арпа), отрезки улиц Кочкорской, Матыева, Щорса, Красной, Туюкской, Ногина, Розы Люксембург, Тыныбекова, Гагарина, Садырбаева, Термечикова, переулков Беговой, Верхний, Волжский, Баррикадный, Лазурный, села Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Кыргызская, Панфилова, переулок Советский), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак», СПК «Гидрогеолог», садовое товарищество «Жазуучу»), Таш-Добо (улица Дачная), Кой-Таш (улицы Аблесова, Проектируемая, Кой-Ташская, Бектенова, переулок Новый);
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Матыева, Луначарской, Туюкской, Островского, Льва Толстого, Красной, Садырбаева, переулков Фабричный, Базарный, Веселый;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сыпайы, Семиз-Бел, Кадыр-Аке, Садыр-Аке, Ак-Шумкар, Сакеева, Тагай-Бий, Каркыра, Апшыр, Бурана, Ак-Жол, Дуйшебаева, Арстанбек Буйлаш уулу), улица Джаманбаева, дом 10;
  • 9.00-15.30 — село Пригородное (улицы Жаштык, Гагарина, Новая, Островского, Юбилейная).
2

Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 13.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Садовая, Ильича, Некрасова);
  • 9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Энгельса, Демьяна Бедного), Полтавка (улица Октябрьская), Суусамыр (участок «Кара-Кол»).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Туз, Социалчи (улицы Джакыпова, Токтогула, Шопокова);
  • 10.00-17.00 — село Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Хавазова, промзона).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Ворошилова, Мамайская, Центральная), Беловодское (улицы Фрунзе, Крупская, Северная, Красноармейская, Тюлебердиева, Рябова, Украинская), Сретенка (улицы Восточная, Ленина, Центральная).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Келечек (улицы Центральная, Набережная), Озерное;
  • 9.00-16.00 — село Вознесеновка.

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джанги-Джер (улицы Советская, Южная, Юбилейная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодой Гвардии, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова, детский сад), Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова, школа, детский сад), город Шопоков (улицы Вокзальная, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), села Сокулук (улицы Разная, 2-я платина, ОсОО «Евразийская птицефабрика», водоканал), Кожомкул (улица Полярная), Новопавловка (улицы Деповская, Проектируемая, Усупбаева, жилмассив «Тынчтык», улицы Крупской, Лавровых, Фрунзе);
  • 9.00-12.00 — село Новопавловка (улица Школьная)
  • 12.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Пушкина, Степная, Гагарина, Гоголя, Кирова).

Чуйский РЭС

  • 9.00-21.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, Арпатектор, лесхоз Ак-Бешим, три канала, ущелья Кегети, Белсаз;
  • 9.00-17.00 — город Токмок (1-й микрорайон, дом 11, улицы Ленина, Родниковая).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Советское (улица Комплексная), Ивановка (улицы Фрунзенская, Западная).
3

Таласская область

  • 9.00-17.00 — села Арал, Таш-Арык, Бакай-Ата, ущелье Кум-Бель;
  • 9.00-16.00 — село Талас.
4

Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — города Чолпон-Ата (реабилитационный центр детей), Каракол (улицы Кузбасская, Кадырова, дом 77, микрорайон «Кашка-Суу», дома 8, 9, 11, 12, 13), села Челпек, Барскоон, Ырдык, Кызыл-Суу, Тилекмат, Боконбаево, Шор-Булак, Темир-Канат, Каркыра, Чар-Кудук, Долон, Михайловка, город Балыкчи (улица Орозова).

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