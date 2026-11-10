40 тысяч километров над океанами — чем занимается единственный кругосветчик КР

Ровно 10 лет назад пилот Союзбек Салиев вписал имя Кыргызстана в историю мировой авиации, первым в Центральной Азии совершив кругосветный перелет на одномоторном самолете Mooney Ovation 2. Преодолев свыше 40 тысяч километров над океанами и тайфунами, он пронес флаг страны через 13 государств на трех континентах. Журналист 24.kg встретился с кругосветчиком и узнал, чем он занят сегодня и почему в Бишкеке не появился памятник, посвященный его путешествию.

От «Великого круга» к обучению: чем занят пилот Союзбек Салиев 10 лет спустя

После путешествия Союзбек Салиев не бросил малую авиацию. Создал ассоциацию пилотов и авиаторов. В апреле 2018 года его пригласили в Китай на очередной Всемирный слет кругосветчиков. Там ему вручили сертификат, подтверждающий подлинность его полета. Оказалось, что почти два года проверяли: действительно ли пролетел по указанному маршруту. Только после приняли в свой клуб.

С тех пор Союзбек Салиев по мере возможности участвует в его работе. В 2025-м Всемирный слет кругосветчиков прошел в Кыргызстане. К нам приехали люди аж из Папуа — Новой Гвинеи и ЮАР. А годом ранее ему вручили орден «Манас» III степени.

Самолет Mooney Ovation 2, на котором Союзбек Салиев с литовским другом совершил полет, он хотел подарить Бишкеку в качестве памятника. Надеялся, что аппарат с историей вдохновит юношей и девушек покорять небо.

Но руководство столицы он не заинтересовал. Пару лет назад крылатую машину установили на территории Авиационного института имени И. Абдраимова.

Чтобы сохранить память о путешествии, Союзбек Салиев написал книгу «Как я облетел земной шар по «Великому кругу»: дневник пилота-кругосветчика».

Сегодня он занят обучением управлению малыми летательными аппаратами. Это в основном одномоторные самолеты и автожиры (смесь самолета и вертолета).

По словам собеседника, в последнее время государство начало уделять больше внимания малой авиации. Например, в районе села Новопокровка, что близ Бишкека, построили взлетную полосу для небольших самолетов и ангар для их размещения.

В прошлом году Союзбек Салиев создал Федерацию спортивной авиации Кыргызстана, чтобы в будущем проводить соревнования по авиационному спорту в нашей стране.

Несмотря на то что его рекорд полета по «Великому кругу» за прошедшие 10 лет никто в мире не повторил, он хочет, чтобы это произошло как можно быстрее.

« Рекорды ведь на то и существуют, чтобы их кто-то побил. Союзбек Салиев

15 часов над Тихим океаном и тайфун: как проходила кругосветка 2016 года

В августе 2016 года Союзбек Салиев с Йонасом Юкниусом, другом из Литвы, сел на одномоторный самолет Mooney Ovation 2. Они выбрали самый длинный и сложный маршрут, известный в авиации как «Великий круг».

Вылетев из Бишкека 25 августа 2016-го, они направились в Объединенные Арабские Эмираты. Город Аль-Айн. Оттуда маршрут пролегал через африканский континент с остановками в Судане, Нигерии, Кот-д’Ивуаре…

Потом предстояли перелет через Атлантический океан, остановки в странах Южной Америки и, пожалуй, самый сложный отрезок — полет над Тихим океаном. Они летели в тесной кабине 15 часов от берегов Чили до острова Пасхи.

Как вспоминает Союзбек Салиев, опасность была в том, что в случае падения их даже не стали бы искать. Слишком огромное пространство, где редко проходят даже океанские лайнеры.

Второй опасный момент произошел над Филиппинами. Погода начала быстро портиться, начался тайфун. Здесь помог совет одного пилота, который советовал в такой ситуации снижаться до 200 метров над уровнем океана, где из-за перепада температур создается некое окно безопасности. Набрав максимальную скорость, им удалось безопасно выйти из области тайфуна.

Пролетев больше 40 тысяч километров, дважды пересекли экватор, сделали 13 остановок на трех континентах. И ближе к обеду 27 октября они благополучно приземлились в аэропорту «Манас». Как заявил тогда Союзбек Салиев многочисленным журналистам, полет он посвятил 25-летию независимости Кыргызстана, поэтому пронес с собой через весь мир флаг страны.

Экологические уроки Океании: главные выводы кыргызского пилота

Во время кругосветки, кроме эмоций от природы разных стран и континентов, большой багаж знаний и впечатлений Союзбек Салиев привез от бесед с местными жителями, где они останавливались. Африка, Южная Америка, Океания — в основном небольшие городки.

«В Юго-Восточной Азии удивили толерантность и спокойствие местных жителей. Там хаотичное движение на дорогах. Но ни разу не видели, как кто-то на кого-то кричит или сигналит без конца», — говорит он.

Или, видя отношение людей на рынках, на улицах друг к другу, говорит кругосветчик, он понял, насколько много грубости и невежества в нашем обществе.

Довольно неприятные истории он услышал на островах Тихого океана. По словам местных жителей, в свое время на их островах активно шли разработки месторождений. Но даже через много лет они не ощутили особой экономической пользы от них. Зато осталась разрушенная и отравленная земля.

«Не нужно увлекаться горной добычей. Вот мы остались с отравленной землей. Не повторяйте наших ошибок», — рассказывали путешественникам местные жители в Океании.