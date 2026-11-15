16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.00-17.00 — улицы Боталиева, Скрябина, дом 19, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Казакова, микрорайон «Джал», дом 9, отрезки улицы Лущихина, переулка Бухарский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Токтосуна Мураталиева, Абсамата Масалиева, Садыбакасова, Эр-Тайлак, Кен-Кол, Камбар-Ата, Кел-Суу, Чортекова, Куюковой, Ак-Кайын, проспект Айтматова), отрезки улиц Садыгалиева, Джамгерчинова, Патриса Лумумбы, Льва Толстого, часть улицы Талды-Суйская, улица Патриса Лумумбы, дома № 165, 165а, села Молдовановка (улицы Молодежная, Садовая, Пионерская, Набережная, садовое товарищество «Школа», улицы Почтовая, Яблоневая), Таш-Добо (улицы Школьная, Больничная, Средняя, Ала-Тоо, Кашка-Суу, Ленина, Бегельдинова, Кыргызская), Бир-Булак (улица Бейшембаева), Арашан (улицы Бектембаева, Татырская, Чункурчак, садовые товарищества «Весна», «Ала-Тоо», улицы Аламединская, Новостройка);
- 9.30-11.00 — отрезки улицы Дружбы, переулков Береговой, Гвардейский;
- 11.00-13.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина;
- 14.30-16.00 — 5-й микрорайон, дом 42/2;
- 9.00-15.00 — жилмассив «Тендик», жилгородок «Красный Строитель» (улицы Бельская, Красный Строитель, Менделеева, Рабочая, переулки Боомский, Рабочий);
- 9.00-13.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Бурана, 50 га), село Аламедин (улицы Гагарина, Первомайская);
- 13.00-17.00 — села Восток (улица 60 лет Киргизской ССР), Дачное.
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (квартал «Западный», дома 2, 3, 6, 7);
- 13.00-16.30 — город Кара-Балта (квартал «Западный», дома 8, 9, 10, 11);
- 9.00-17.00 — села Эрик-Туу, Ири-Суу, Суусамыр (участок «Партсъезд»).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — ущелье Долпран (кошары), город Кемин (улицы Максима Горького, Жибек Жолу), село Ильич (улицы Кошоева, 60 лет Октября).
Кантский РЭС
- 10.00-17.00 — село Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Ваккера, Калинина);
- 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Советская, Алма-Атинская).
Московский РЭС
- 9.00-13.00 — села Беш-Терек (улицы Садовая, 50 лет Октября, Школьная, школа) Петровка (улица Советская);
- 13.00-17.00 — села Беш-Терек (улица Дружбы), Петровка (улицы Центральная, Советская);
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Звездная, Александровка (мельница).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бухара (улицы Мамбеталиева, Давыденко), Вознесеновка (улица Центральная, ГСИН, улица Красноармейская).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), село Джанги-Джер (улицы 9-й распред, 8-й распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача Су), поселок Взлетный (авиагородок), село Кожомкул (улицы Проектируемая, МТФ, Северная, Степная, контуры 148, 151, жилмассив «Келечек», улицы Шанхай, Фрунзе, Крупская, Западная, Первомайская, Полярная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Октябрьская, Школьная, Койчиева, Найзабекова, Наскеева, Разная, Южная, тупик Красноармейский, станция «Сокулук», жилмассив «ВОССТ», улицы Южная, Дружбы, Чингиза Айтматова, Акматалиева, Байтурсунова, Дайрабаева, Бокомбаева, Мамыркожо, Темир Жол, Тологон-Ата, Кулжабай, Женишке 70 жыл, Зайнидина, Назарова, Осмонова, Санатбаева, Сусамырская, Кулжабая, база Военно-Антоновского УЭС, Сокулукский РЭС, пост ГАИ, авторынок «РИОМ»), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Западная, Проектируемая, Восточная, Карасуйская, Южная, Объездная, Животноводство, военная часть), село Асылбаш (улицы Доолот, Бира, Мира, Новая, Сурабалды, детский сад «Бобок-Нуру»);
- 9.30-17.00 — село Сарбан (улицы Адигине, Боромбай, Ибраимова, Жаны-Турмуш, Средняя, Проектируемая, Тогуз-Булак);
- 9.30-12.00 — села Токбай (улица Исмаила), Кызыл-Туу (улицы Усубалиева, Исмаила, Проектируемая, Осмоналы);
- 12.00-17.00 — село Сарбан (улицы Карасуйская, Боромбай, Средняя).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Арал, Заказник, город Токмок (1-й микрорайон, дом 16, улицы Первомайская, Гагарина, Слободская, Чернышевского, Гоголя, Дунларова).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Рот-Фронт (улица Подгорная), Кен-Булун (улицы Тоголока Молдо, Ленина, Мирная, Масанчина).
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улица Абдрахманова, дома144, 146, микрорайон «Восход», дома 2, 3, улицы Пржевальского, Октябрьская, Жамансариева, Гоголя), села Дархан, Жениш, Курменты Пристань, Токтоян, Михайловка, Талды-Суу.