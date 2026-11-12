13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-13.00 — отрезки улиц Салиевой, Западной;
- 9.30-14.00 — 10-й микрорайон, дом 29/1;
- 10.00-18.00 — улица Шабдана Баатыра, дом 68а;
- 12.00-17.00 — улица Саратовская, отрезки улиц Манаса, Можайского, Саадаева, перереулка Бреславский;
- 14.00-17.00 — 3-й микрорайон, дома 30, 7/1;
- 9.00-16.00 — улица Токтоналиева, дома 44, 54;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Пожарского, проспекта Айтматова, село Чон-Арык (улицы Семетей, Ульяновская, 50 лет Победы, Северная, Выставочная, проспект Айтматова, переулок Шушенский), отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Казакова, Абдраева, Арзамасская, Средняя, Пишпекская, Кумарыкская, Литвинова, Димитрова, Кенсуйская, переулок Карульский, жилмассивы «Тендик», «Алтын-Казык», «Жениш» (улицы Боталиева, Жаштык, Нурила-4), села Пригородное (улица Береговая), Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбек, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Токтогула, Чернышевского, 6-й распред, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок, Суймоналиева, Проектируемая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная), Кок-Жар (улицы Чокморова, Ахметова, Иманбек уулу Акылбек, Токсуматова Карыпбая, Новостройка, контур № 254), жилмассив «24 га», села Беш-Кунгой (улица Чон-Багыш), Аламедин (улицы Кыргызстанская, Манас, Кожомкула, Школьная, Гоголя, Фрунзенская, Ат-Башинская, Молодежная, Долон, Панфилова, Кожожаш);
- 9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-53).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица Бейшеналиевой, дома 23, 25, 29, 31);
- 13.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, дома 27, 33, Свердлова);
- 9.00-16.00 — села Калининское (улицы Центральная, Есенина, Молодая Гвардия, Калинина), Суусамыр (улица Первое Мая).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ильич (улицы Кошоева, Садовая), Жаны-Алыш (улицы Адысатара, Нарозбая);
- 9.00-16.00 — село Тар-Суу.
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Куйбышева, Садовая, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупская, Некрасова, Люксембург, Буслова, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницина, Тоголока Молодо).
Московский РЭС
- 13.00-17.00 — села Садовое (улицы Школьная, Чапаева, Молодежная, Октябрьская, Крупская, Колхозная, Парковая, Пролетарская, Кавказская, вниз по БЧК, улицы Степная, Дзержинского, Кузнечная, Советская, МТС), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная, Комсомольская, Садовая, переулок Комсомольский, улицы Октябрьская, Красноармейская, Королева, Московская, городок АДСК);
- 9.00-11.00 — села Петровка (улица Озерная), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка;
- 9.00-17.00 — село Сретенка (улица Центральная).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Кокоева, Шейшеналиева, Шопокова, Жакыпбекова, Юбилейная, Центральная, Гагарина, Калинина), Курпульдок (улица Берекебай).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Доолот, Майтан, Шамши);
- 9.00-13.00 — село Сокулук (улицы Белинская, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназарова, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Краснодарская, Фрунзе, переулки Ленина, Советский);
- 13.00-17.00 — село Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), город Шопоков (улицы Вокзальная, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), село Сокулук (улица Разная, 2-я платина ОсОО «Евразийская птицефабрика»);
- 9.30-16.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружба, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, садовое товарищество «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);
- 9.00-12.00 — село Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая, Проектируемая, Юбилейная);
- 11.00-15.00 — село Студенческое (улицы Артезианская, Юбилейная, переулок Ново-Садовый);
- 13.00-16.00 — село Студенческое (улицы Намазалы ажы, Комсомольская, Беговая, Ново-Садовая, Проектируемая, Юбилейная);
- 9.00-16.00 — села Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль, Кун-Туу, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Манас, Фрунзе, Эгиналиева, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Бейшеналиева, Ворошилова, Комсомольская, Школьная).
Чуйский РЭС
- 12.00-14.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, Ак-Бешим, Арпатектор, ущелья Кегети, Белсази;
- 9.00-16.00 — город Токмок (3-й микрорайон, дом 22, улицы Слободская, Пушкина, Есенина);
- 9.00-17.00 — село Кара-Добо.
Иссык-Атинская РЭС
- 9.00-18.00 — села Гидростроитель, Дружба (улица Заводская);
- 9.00-17.00 — село Рот-Фронт (улица Подгорная);
- 12.30-18.00 — села Красная Речка (улицы Комсомольская, Почтовая, Школьная, Бирюкова, Восточная, Толбашиева, Ибрагимова, Молдокулова, Первомайская, Юбилейная, Кривощекова, Ленина, Октябрьская, Панфилова), Буденовка, Кенеш (улица Кочкорбаево).
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Ананьево (улица Ленина), Кара-Ой (улица Советская), Темировка (улица Аскерова), Дархан, Ырдык, Тосор, Торт-Кул, Кара-Коо, Кок-Сай, Кажы-Сай, Тюп, Токтоян, Талды-Суу, Михайловка.