12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-13.00 — отрезки улиц Фрунзе, Саратовской, Западной, переулка Феодосийский, 11-й микрорайон, дома 29, 30, 31;
- 12.00-16.00 — 11-й микрорайон (административные здания 4/1, 34/1, 35, 36, 37, 38)
- 13.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», дома 19, 20, улица Токтоналиева, дом 30, села Восток (улица 60 лет Киргизской ССР), Дачное, Виноградное (улицы Пушкина, Токтогула, Парковая, Фрунзе);
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Бектенова, Суванбердиева, переулка Нежинский;
- 9.00-13.00 — улица Токтоналиева, дом 20, жилмассив «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Бурана, 50га), села Аламедин (улицы Гагарина, Первомайская), Виноградное (улица Парковая);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сандык-Тор, Шералиева, Куюкова, Ак-Марал, Кошон, Алтымышева, Репина, Волдайская), села Маевка (водохранилище, дома 1-9), Лесхоз, Кок-Жар (улицы Чокморова, Ахметова, Иманбек уулу Акылбека, Токсуматова, Новостройка, контур № 254), жилмассив «24га», село Беш-Кунгей (улица Чон-Багыш);
- 9.00-11.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (14-я улица Мурас-Ордо);
- 9.00-18.30 — село Маевка (жилмассивы «Умут», «Тамырчы»).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица Чайкина), села Сосновка (улица Октябрьская), Суусамыр (улица Дурбелова);
- 9.00-13.00 — село Полтавка (улицы Центральная, Октябрьская);
- 13.00-17.00 — село Полтавка (улицы Коминтерна, Горького).
Кеминский РЭС
- 9.00-16.00 — село Ильич (улицы Кошоева, Садовая);
- 9.00-17.00 — ущелье Долпран (кошары), село Жаны-Алыш (улицы Адысатара, Нарозбая), город Кемин (улицы Абдыбачаева, Гагарина, Школьная).
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Кирова, Советская).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Пионерская, Чапаева, Ворошилова, Гагарина), Петровка (улица Больничная, переулок Новый), Сретенка (улица Центральная, больница);
- 9.00-13.00 — село Беловодское (улица Калинина);
- 13.00-17.00 — ущелье Кара-Суу.
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Ленина, Комсомольская, Верхняя, Северная, Советская, переулок Фабричный, улица Чапаева, переулки Аптечный, Ворошилова, улицы Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, переулок Колхозный), Кум-Арык (улица Кара-Булакская), город Каинда (улица Краснооктябрьская).
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — село Джанги-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правда, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, микрорайон имени Изакеева, улицы Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, переулок Северный, улицы Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2А), поселок Западное (улица Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана, школа. СПТУ № 43), село Манас (улица Дружбы);
- 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Майтан, Сурабалды, Доолот), Новопавловка (улицы Тынчтык, Манас, Айкол, Бекин уулу, Проектируемая);
- 12.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Кирова, Ахунбаева, Дмитрева, Манаса, Ворошилова, Чапаева, Южная);
- 9.00-12.00 — село Кожомкул (улицы Северная, Степная, МТФ).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кайырма, Он бир Жылга, Маданият, Кок-Каптал, город Токмок (1-й микрорайон, дом 13, улицы Слободская, Шопокова);
- 9.00-16.00 — город Токмок (улицы Жантаева, Путейская, Октябрьская, Кошевого, Заводская, Покровская).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — село Гидростроитель (улица Веселая);
- 9.00-17.00 — село Советское (улицы Новая, Комплексная);
- 12.30-18.00 — село Ивановка (ДЭУ).
3
Таласская область
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Жылдыз, Мин-Булак, Бакай-Ата, Урмарал, Маданият, Ак-Добо.
4
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — село Бостери, город Каракол (улицы Тыныстанова, дома 48, 50, 52, Жантошева, дом 4, Харьковская, Пионерская, Токтогула, Абдрахманова), села Ырдык, Тамга, Бар-Булак, Кажы-Сай.