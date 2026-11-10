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24.kg

11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

18:30, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1

Бишкек

  • 9.30-12.00 — 11-й микрорайон, дома 17а, 22, 23, 25;
  • 9.30-15.00 — отрезки улицы Пархоменко, переулков Черкесского, Пишпекского;
  • 11.00-15.00 — 11-й микрорайон, дома № 2, 3, 4, 5;
  • 13.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», дома 2/3, 4/3, 5/3, 3, 6/3, 7/3, 8/3, село Беш-Кунгей (улицы Дачи, 19-й километр);
  • 14.00-17.00 — 6-й микрорайон, дома 16, 17, 18;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Жумабека, Акиева, Тимирязева, Айдарбекова, проспекта Жибек Жолу;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Репина, Сандык-Тор, Шералиева, Куюковой, Кошон, Алтымышева, Волдайская), села Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбек, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Токтогула, Чернышевского, 6-й Распред, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок, Суймоналиева, Проектируемая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная), Кок-Жар (улицы Чокморова, Ахметова, Иманбек уулу Акылбека, Токсуматова, Новостройка, Салкын, Майрам, Кыял, контур № 254), жилмассив «24 га», село Беш-Кунгей (улица Чон-Багыш);
  • 12.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Тоголока Молдо, Исанова, Ташкентской, переулка Кекол;
  • 9.00-13.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний), Джал;
  • 9.00-18.00 — село Маевка, жилмассив «12 га» (улицы Сары-Челек, Тынчтык);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо 14-я).
2

Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кара-Балта (переулок Веселый, улица Чайкина), села Петропавловка (улицы Фрунзе, Крупской), Суусамыр (улица Эсенкана);
  • 9.00-13.00 — село Орто-Суу (школа);
  • 13.00-17.00 — село Полтавка (улицы Октябрьская, Борбордук).

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — Орловка (улицы Кирова, Свердлова, Фрунзе, Калинина, Арычная, Мичурина), села Ильич (улицы Садовая, Кошоева), Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Шабдан, ущелье Далпран.

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чон-Далы (улица Марса);
  • 9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Ленина, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Садовая, Пионерская).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Корук (улицы Беш-Корукская, Токтобаева), Садовое (улица Украинская), Спартак (военный городок), Петровка (улица Центральная).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдовар (улица Смаилова), Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская), Вознесеновка (улица Центральная).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназарова, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27-го Партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Краснодарская, Фрунзе, переулки Ленина, Советский, детский сад № 3, школа № 3);
  • 9.30-17.00 — село Кожомкул (улицы Фрунзе, Западная, Пушкина, Ленина, Южная, Крупской, Комсомольская, Дружбы, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, Кирова, Проектируемая, Степная, тупик Степной, детские сады «Гульзар», № 20, школа);
  • 9.00-16.00 — село Новопавловка (улица Эркин-Тоо, новостройка «Ала-Тоо»);
  • 9.30-14.00 — село Новопавловка (улицы Крупской, Лавровых, Фрунзе);
  • 13.00-17.00 — село Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажы, Беговая, Канал, Проектируемая, учебный полигон, улицы Зеленая, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный, школа), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Бригада 2);
  • 9.00-13.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая, Мамыралиева, Озерная, Разная, Профессора Ли, тупик Центральный), село Комсомольское (улицы Набережная, Юбилейная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная, Озерная, Садовая, школа № 1, детский сад «Солнышко»);
  • 9.30-16.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, садовое товарищество «Кормовик», школа, детский сад «Акбарчын»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Гидростроитель, Дружба (улица Заводская);
  • 9.00-17.00 — село Советское (улицы Новая, Подгорная);
  • 12.30-18.00 — села Красная Речка (улицы Комсомольская, Почтовая, Школьная, Бирюкова, Восточная, Толбашиева, Ибрагимова, Молдокулова, Первомайская, Юбилейная, Кривощекова, Ленина, Октябрьская, Панфилова), Буденовка, Кенеш (улица Кочкорбаева).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, город Токмок (3-й микрорайон, дом 23, улица Набережная);
  • 13.00-17.00 — Токмок (улица Ленина).

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