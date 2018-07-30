22:35
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Агент 024

Оголенные провода. Жители «Мурас Ордо» не могут добиться замены опор ЛЭП

Жители жилмассива «Мурас Ордо» шестой год не могут добиться замены линии электропередачи. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По их словам, оголенные провода валяются на земле, самодельные опоры сгнили и падают. «Шестой год обращаемся в мэрию Бишкека, Первомайскую администрацию, «Северэлектро» с просьбой установить столбы. Постоянно отключают свет. «Северэлектро винит мэрию, мэрия — управления, управления — депутатов БГК. И так каждый год по кругу. Никто ничего не решает», — жалуются жители.

Люди просят установить новые столбы ЛЭП и дополнительные трансформаторы в жилмассиве «Мурас Ордо».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Игры кочевников. Энергетики готовы к бесперебойной подаче электричества
Как после бомбежки. Остановка для транспорта в новостройке «Ак-Орго»
Энергетическая отрасль Кыргызстана имеет долг в 100 миллиардов сомов
Опасные провода. Энергетики Джалал-Абада не реагируют на обращение жителей
В новостройках Бишкека нет участков под парки и соцобъекты. Все продано
В жилмассиве «Ак-Орго» возле баков скопилось много мусора
ФУГИ изучит имущество энергокомпаний и свой вклад в них
Аскарбек Шадиев: На энергетику в Кыргызстане потрачено более миллиарда долларов
Дороги после газификации жилмассивов «Ак-Ордо» и «Ала-Тоо» восстановят
По колено в грязи. Газовщики перерыли улицу в жилмассиве «Ала-Тоо»
Популярные новости
Неизвестные припарковали внедорожники на&nbsp;пляже Иссык-Куля Неизвестные припарковали внедорожники на пляже Иссык-Куля
Мгновения жизни. Летний Чичкан и&nbsp;прогулка по&nbsp;Токтогулке Мгновения жизни. Летний Чичкан и прогулка по Токтогулке
Видео, как в&nbsp;Кыргызстане дорогие авто грубо нарушают ПДД, появилось в&nbsp;Сети Видео, как в Кыргызстане дорогие авто грубо нарушают ПДД, появилось в Сети
Очевидцы показали кадры самого длительного лунного затмения XXI века‍ Очевидцы показали кадры самого длительного лунного затмения XXI века‍
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы