Оголенные провода. Жители «Мурас Ордо» не могут добиться замены опор ЛЭП

Жители жилмассива «Мурас Ордо» шестой год не могут добиться замены линии электропередачи. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По их словам, оголенные провода валяются на земле, самодельные опоры сгнили и падают. «Шестой год обращаемся в мэрию Бишкека, Первомайскую администрацию, «Северэлектро» с просьбой установить столбы. Постоянно отключают свет. «Северэлектро винит мэрию, мэрия — управления, управления — депутатов БГК. И так каждый год по кругу. Никто ничего не решает», — жалуются жители.

Люди просят установить новые столбы ЛЭП и дополнительные трансформаторы в жилмассиве «Мурас Ордо».

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