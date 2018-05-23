Мэрия Бишкека обещает: Реконструкция улицы Кокчетавской планируется в 2019 году

По информации управления капитального строительства мэрии города Бишкека, реконструкция улицы Кокчетавской от улицы Т.Молдо до улицы М.Ганди запланирована на 2019 год. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, реконструкция пройдет в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека».

Напомним, читатели продолжают присылать на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии своих улиц. Читатель спросил, когда планируется асфальтирование улицы Кокчетавской.