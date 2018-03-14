Люди, оставшиеся на дороге Бишкек — Ош, переходят на другую сторону завала. Видео прислали читатели ИА «24.kg».

Напомним, накануне на 246-м километре автодороги сошла снежная лавина объемом 2,5 миллиона кубов, из них на дорогу сошло 144 тысячи кубов. На постах, расположенных по трассе Бишкек — Ош, скопилось 280 машин.

МЧС просит водителей не планировать проезд по автодороге Бишкек — Ош до полного завершения расчистки от снежной массы.

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