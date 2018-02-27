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Агент 024

Отец жениха страстно поцеловал невесту на свадьбе и спровоцировал драку

Праздник двух семей из города округа Яньчэн, Китай, омрачила драка. Порыв страсти, подогреваемый алкоголем, раз и навсегда испортил отношения между двумя кланами, сообщил Life.

На видео попал момент, когда свекр ведет невесту на сцену с микрофоном в руках, чтобы поздравить молодых. Девушка чувствует себя некомфортно в объятиях настойчивого и пьяного родственника, но худшее — впереди.

В неожиданном порыве отец жениха прижимает девушку к себе и страстно целует ее. Она тщетно пытается вырваться из неожиданной ловушки, когда родственники, снося цветочные декорации и арки, бросаются на помощь новобрачной.

Видеоролик стал вирусным в Китае и за его пределами. Однако родственники новобрачных уверяют, что никогда не искали славы, тем более дурной. Отец жениха публично извинился и раскаялся в своем пьяном поступке.
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