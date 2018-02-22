«Агент 024»: Эвакуатор в Бишкеке увез сразу две машины. Законно ли это?

«Законна ли эвакуация сразу двух машин в Бишкеке?» — интересуется читатель ИА «24.kg».

«Эвакуатор устанавливает на платформу одну машину, а вторую просто цепляет и тащит за собой. Когда антимонопольная служба устанавливала тариф, они такую эвакуацию имели в виду? Мне кажется, эвакуация второй машины таким образом незаконна», — полагает читатель.

«Эвакуаторы бывают разные. Если они предусмотрены для эвакуации двух машин сразу, тогда — пожалуйста, это не запрещено. Самое главное, чтобы не повредили автомобиль», — пояснили ИА «24.kg» в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

Напомним, выигравшая тендер на эвакуацию машин компания «Портал групп» заключила договор со страховой компанией. Если машине при эвакуации нанесут повреждения, ущерб компенсируют страховщики.

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