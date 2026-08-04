Жители села Александровка пожаловались на засохший сквер в центре села

Жители села Александровка Московского района Чуйской области обратились в 24.kg с жалобой на состояние центрального сквера, расположенного на улице Фрунзе вдоль трассы Бишкек — Кара-Балта. По их словам, еще год назад это место было украшением села, но сейчас цветы засохли, а за территорией перестали ухаживать.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По словам местных жителей, ранее парк был местом отдыха для детей, молодежи и пожилых людей, а проезжающие гости отмечали его благоустроенный вид и цветущие клумбы.

«В прошлом году гости восхищались красотой — цветы цвели, дети играли, молодежь и старики отдыхали. Сейчас все засохло», — рассказали жители.

Они утверждают, что коммунальное предприятие «Таза Булак» не занимается поливом и уходом за территорией. Местные жители также заявили, что обращались к руководству Мин-Булакского айыл окмоту, но, по их словам, вопрос остается нерешенным.

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