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Жители Александровки пожаловались на засохший сквер в центре села

Жители села Александровка Московского района Чуйской области обратились в 24.kg с жалобой на состояние центрального сквера, расположенного на улице Фрунзе вдоль трассы Бишкек — Кара-Балта. По их словам, еще год назад это место было украшением села, но сейчас цветы засохли, а за территорией перестали ухаживать.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека
По словам местных жителей, ранее парк был местом отдыха для детей, молодежи и пожилых людей, а проезжающие гости отмечали его благоустроенный вид и цветущие клумбы.

«В прошлом году гости восхищались красотой — цветы цвели, дети играли, молодежь и старики отдыхали. Сейчас все засохло», — рассказали жители.

Они утверждают, что коммунальное предприятие «Таза Булак» не занимается поливом и уходом за территорией. Местные жители также заявили, что обращались к руководству Мин-Булакского айыл окмоту, но, по их словам, вопрос остается нерешенным.

Жители отметили, что готовы самостоятельно привести сквер в порядок, но у них нет доступа к воде и необходимых условий для ухода за растениями. По их словам, состояние парка ежедневно видят представители местных властей, поскольку он находится у центральной трассы, однако мер пока принято не было.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/384043/
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