Бишкекчане пожаловались на состояние сквера имени Максима Горького после ремонта

Жители Бишкека выражают недовольство состоянием сквера имени Максима Горького после работ по благоустройству. По словам горожан, территория, которая ранее была ухоженной и зеленой, сейчас больше напоминает строительную площадку.
По словам жителей, во время работ выкопаны многолетние декоративные кустарники, в том числе форзиции и спиреи.
Вместо них, как утверждают бишкекчане, высадили небольшие ели и сосны. Также, по их словам, спилено несколько крупных деревьев, тогда как аварийные и сухие деревья, представляющие потенциальную опасность, остались на своих местах.
Жители столицы задаются вопросом, кто приведет сквер в порядок после завершения работ, и просят городские власти завершить благоустройство, восстановить озеленение и вернуть общественному пространству ухоженный вид.
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