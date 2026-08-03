Жители Кара-Балты просят власти обратить внимание на экологическую ситуацию

Жители Кара-Балты вновь поднимают вопрос экологической обстановки. По их словам, уже на протяжении нескольких лет регулярно горит городской мусорный полигон, а едкий дым накрывает жилые районы, включая микрорайон ГИК и улицу Спортивную.

Фото читателей. По словам местных жителей, при сильном задымлении становится трудно дышать

Жить становится невозможно. Летом подойти ближе к полигону было очень трудно из-за дыма. Жители Кара-Балты

По словам местных жителей, при сильном задымлении становится трудно дышать: появляются першение в горле, слабость и головокружение. Многие вынуждены круглосуточно держать окна закрытыми, особенно в ночное время. Однако дым, как утверждают горожане, распространяется практически по всей Кара-Балте.

Кроме мусорного полигона, они беспокоятся частыми выхлопами едкого дыма со стороны нефтеперерабатывающего и стального заводов, которые, по словам горожан, ощущаются преимущественно в ночное время.

Жители отмечают, что не наблюдают регулярной работы специализированной техники по тушению возгораний на полигоне. Они призывают местные власти и ответственные экологические службы обратить внимание на сложившуюся ситуацию, провести проверку и принять меры по предотвращению дальнейшего загрязнения воздуха.

Жители Кара-Балты подчеркивают, что экологическая обстановка напрямую влияет на здоровье людей, и надеются, что их обращения будут услышаны. По словам горожан, они готовы предоставить фото- и видеоматериалы, подтверждающие регулярное задымление.

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