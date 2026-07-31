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Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Жители 8-го микрорайона заявили о незаконной вырубке деревьев

Жители 8-го микрорайона Бишкека сообщили о предполагаемой незаконной вырубке деревьев во дворе дома № 40 по улице Камской. По их словам, неизвестные приехали к месту на спецтехнике и начали пилить деревья, но не смогли представить документы, подтверждающие законность работ.

Как утверждают жители, после того как соседи вышли на улицу и начали задавать вопросы, рабочие стали грубить, заявили, что их нельзя снимать на видео, а после поспешно покинули место.

По словам очевидцев, одно из деревьев не успели полностью спилить. На месте остался поврежденный ствол, который жители зафиксировали на фото.

Горожане направили обращение в мэрию с просьбой проверить законность работ и установить личности людей, проводивших вырубку.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/383714/
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