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Агент 024

Жители Бишкека пожаловались на антисанитарию возле хостела

Жители Бишкека обратились с жалобой на санитарное состояние территории возле гостиницы VIP Hostel на улице 7 Апреля, 167/1.

По их словам, практически каждую пятницу, а также в дни массового выезда постояльцев хостела, возле здания появляется большое количество мусора. На улице остаются матрасы, подушки, одежда, упаковки, бутылки и другие отходы.

Жители отмечают, что мусор может долгое время не вывозиться, из-за чего появляются неприятный запах, антисанитарные условия и ухудшается внешний вид территории.

Бишкекчане просят руководство хостела организовать своевременный вывоз отходов и соблюдать санитарные нормы. Также они просят городские службы провести проверку и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

На данный момент официальной информации от администрации хостела или соответствующих городских служб по ситуации не поступало.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/383708/
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