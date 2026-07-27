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Агент 024

Куда смотрит санэпидемнадзор? На бульваре Эркиндик продают сомнительные сладости

В Бишкеке снова установилась жаркая погода. По прогнозу впереди не один день зноя, а значит увеличиваются риски пищевого отравления. Читательница прислала в редакцию фото комков, расположенных на бульваре Эркиндик, в которых грубо нарушены условия хранения продуктов питания.

«Сколько мы возмущались этими комками, просили мэрию убрать их, ведь они не только портят архитектурный вид парковой зоны, а несут прямую угрозу здоровью наших детей. Чиновники игнорируют наши жалобы, президенту писать что ли», — возмутилась она.

По словам горожанки, в этих «будках» продают сладости — соки, мороженое, конфеты, попкорн и прочее, мимо чего сложно пройти с малышами, которые, естественно, просят купить что-то. Нет также никаких условий для соблюдения посуды и тары в чистоте.

«Воду приносят в баклажках. Молоко для коктелей в каких-то грязных емкостях. Разве это допустимо», — добавила автор обращения.

По ее мнению, городские власти обязаны пресекать любую деятельность, несущую угрозу для здоровья горожан и особенно малышей.

«Эти комки не приспособлены для торговли продуктами питания, тем более предназначенных для деток. Нет никаких условий для хранения продуктов, на дворе жара и понятно, что нарушены все технические регламенты. Где санэпидемнадзор? Кто выдал разрешение и на каком основании? Или как обычно, когда ЧП случится, тогда все и забегают с выговорами?» — интересуется она.

Отметим, что муниципалитет игнорирует подобные жалобы бишкекчан, предпочитая делать вид, что не заметил их.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/383153/
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