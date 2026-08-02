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Закаты в Бишкеке и на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом в Бишкеке и панорамой города со стороны Чон-Арыка, заберемся в горы, заглянем на Иссык-Куль и доберемся до Сары-Челека.

Полюбуемся красочным закатом в Бишкеке, который в столице увидел и сфотографировал Николай Манаковский.

А теперь выберемся в Чон-Арык и с помощью Ильи Шипулина (аккаунт в Instagram — @progorushki) посмотрим на наш город со стороны и немного с высоты.
Отправляемся из жаркого города в ближайшие предгорья. Возле известной хижины Рацека побывал и снял видео Евгений Липкин.
Выбираемся на южный берег Иссык-Куля. Именно там сделал фотографии заката Бакытбек Аширалиев.

Там же на южном берегу находится село Кызыл-Суу, где сделал свои фотографии Василий Павлов.

Отправляемся на юг республики по дороге Бишкек — Ош. Там, на перевале Кок-Бель, сделал фотографию Эмил Жээнбеков. «Облака оседлали горы», — написал он.
Эмила Жээнбекова
Фото Эмила Жээнбекова. Перевал Кок-Бель
Вот мы и добрались до Джалал-Абадской области. В ней находится одно из красивейших озер Кыргызстана — Сары-Челек. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Последней остановкой станет город Ош. На горе Сулайман-Тоо Тимур Магометов сфотографировал неожиданного гостя. Правда, он, как и мы, точно не смогли идентифицировать, что за животное. Но решили, что больше похоже на зайца, чем на кролика.
Тимура Магометова
Фото Тимура Магометова. Заяц на Сулайман-Тоо
Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и вдохновить на то, чтобы заглянуть в собственные архивы. Ведь автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. И сделать это просто.

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Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/383089/
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