Гвоздями к стволу: подрядчика оштрафовали за повреждение деревьев в Бишкеке

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека привлекла к ответственности подрядную организацию ОсОО «Премиум Групп Строй» за повреждение зеленых насаждений во время обновления фасада здания по адресу: улица Тыныстанова, 215 (Минстрой).

Как сообщили в муниципалитете, прибивание гвоздей к деревьям является нарушением правил содержания зеленых насаждений. В отношении компании составлен протокол по части 2 статьи 179 Кодекса о правонарушениях, после чего вынесено постановление о привлечении к ответственности.

Ранее на ситуацию обратил внимание читатель, который пожаловался 24.kg на повреждение деревьев. По его словам, после вмешательства муниципальной инспекции проблема устранена.