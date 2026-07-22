Каштаны и сосны в Дубовом парке Бишкека начали засыхать

Жительница Бишкека пожаловалась на состояние зеленых насаждений в Дубовом парке, заявив, что после проведенных работ часть территории остается заброшенной, а деревья начинают засыхать.

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По ее словам, около двух месяцев назад в парке спилили деревья, завезли землю, но дальнейшие работы не проводятся.

Фото 24.kg. Деревья сохнут, хотя муниципальные службы отчитываются о поливе

«Тем временем засыхают оставшиеся деревья, например, каштаны, не говоря уже о соснах. Территория довольно большая, неужели решили ее засушить?» — задается вопросом горожанка.

Она также сообщила, что за аркой у памятника Курманджан Датке также погибают молодые канадские клены.

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